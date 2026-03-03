Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Протягом минулого року кадровий склад апарату змінювався. Загалом там працювали 26 людей, на зарплату яких витратили близько 7,3 мільйона гривень. Кому заплатили найбільше, розповідаємо далі.
Про кількість працівників апарату і їхню зарплату журналістам Вільного Радіо повідомили в Бахмутській РДА у відповідь на інформаційний запит.
У 2025 році на одного працівника апарату Бахмутської РДА в середньому витратили 280 983 гривні, із яких 64 626 гривень — податки. Утім, нараховували кошти за роботу посадовцям по-різному. Це повʼязано як із самою посадою, так і зі строком перебування на ній.
Так, найбільше минулого року нарахували:
Зауважимо, що станом на кінець 2025 року в апараті Бахмутської РДА залишилася 21 людина. Стільки їх було й у кінці лютого 2026 року.
