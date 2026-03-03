Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Протягом минулого року кадровий склад апарату змінювався. Загалом там працювали 26 людей, на зарплату яких витратили близько 7,3 мільйона гривень. Кому заплатили найбільше, розповідаємо далі.

Про кількість працівників апарату і їхню зарплату журналістам Вільного Радіо повідомили в Бахмутській РДА у відповідь на інформаційний запит.

Наведені в матеріалі дані не враховують інформації про зарплату керівника Бахмутської РДА та його заступника.

У 2025 році на одного працівника апарату Бахмутської РДА в середньому витратили 280 983 гривні, із яких 64 626 гривень — податки. Утім, нараховували кошти за роботу посадовцям по-різному. Це повʼязано як із самою посадою, так і зі строком перебування на ній.

Так, найбільше минулого року нарахували:



Надії Тутовій, яка керує апаратом, — 779 580 гривень (після сплати податків посадовця отримала “на руки” 600 277 гривень);

Дмитру Тарану, який був головним спеціалістом-юрисконсультом відділу правового забезпечення діяльності РДА, а в жовтні очолив його, — 529 759 гривень (після сплати податків посадовець отримав 407 914 гривень);

Ользі Недорізовій, яка керує відділом із питань інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології, — 507 570 гривень (“на руки” після сплати податків посадовиця отримала 390 829 гривень).

Зауважимо, що станом на кінець 2025 року в апараті Бахмутської РДА залишилася 21 людина. Стільки їх було й у кінці лютого 2026 року.

