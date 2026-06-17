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Для ВПО з Покровська надаватимуть безоплатні юридичні консультації у Дніпрі: як долучитися

Богдан Комаровський
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Переселенці із Покровської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Дніпрі. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 18 червня, з 9 до 12:00. Звернутися можна з такими запитами:

  • доступ до компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло;
  • подання повідомлень про пошкодження/руйнування житла та заяв на компенсацію;
  • реєстрація права власності;
  • отримання та використання житлових сертифікатів;
  • відновлення документів на нерухомість;
  • оскарження рішень державних реєстраторів;
  • відновлення втрачених документів (трудова книжка, дипломи, свідоцтва тощо);
  • відновлення паспортних документів;
  • питання взяття на облік ВПО та оскарження відмов;
  • оскарження рішень Пенсійного фонду;
  • захист спадкових прав;
  • інші правові питання.

За потреби юристи Фонду також допомагають із підготовкою процесуальних документів та можуть представляти інтереси в суді.

Зустріч проведуть на базі Центру надання адміністративних послуг Покровська за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 89.

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