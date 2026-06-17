Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Переселенці із Покровської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Дніпрі. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 18 червня, з 9 до 12:00. Звернутися можна з такими запитами:

доступ до компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло;

подання повідомлень про пошкодження/руйнування житла та заяв на компенсацію;

реєстрація права власності;

отримання та використання житлових сертифікатів;

відновлення документів на нерухомість;

оскарження рішень державних реєстраторів;

відновлення втрачених документів (трудова книжка, дипломи, свідоцтва тощо);

відновлення паспортних документів;

питання взяття на облік ВПО та оскарження відмов;

оскарження рішень Пенсійного фонду;

захист спадкових прав;

інші правові питання.

За потреби юристи Фонду також допомагають із підготовкою процесуальних документів та можуть представляти інтереси в суді.

Зустріч проведуть на базі Центру надання адміністративних послуг Покровська за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 89.

Нагадаємо, ми вже розповідали, де у 2026 році працюють управління та відділи соцзахисту Донеччини, як із ними зв’язатися та де приймають переселенців із регіону.