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Переселенці із Покровської громади зможуть потрапити не безоплатну юридичну консультацію у Дніпрі. Фахівці надаватимуть роз’яснення, зокрема з питань компенсацій за знищені домівки. Як долучитися — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.
Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 18 червня, з 9 до 12:00. Звернутися можна з такими запитами:
За потреби юристи Фонду також допомагають із підготовкою процесуальних документів та можуть представляти інтереси в суді.
Зустріч проведуть на базі Центру надання адміністративних послуг Покровська за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 89.
Нагадаємо, ми вже розповідали, де у 2026 році працюють управління та відділи соцзахисту Донеччини, як із ними зв’язатися та де приймають переселенців із регіону.