Для ВПО з Покровська у Кам’янському проведуть зустріч зі спеціалістом соцзахисту: як потрапити

Соцзахист. Ілюстративне фото "ТСН"

Жителів Покровської громади, які нині мешкають у Кам’янському, запрошують на зустріч зі спеціалістом соцзахисту. Охочі зможуть отримати відповіді на питання вже у найближчий понеділок.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Вони запрошують охочих переселенців, які нині мешкають у Кам’янському на Дніпропетровщині, на особисту зустріч. Її організує спеціаліст з питань соцзахисту профільного управління.

Долучитися можна буде вже у найближчий понеділок, 20 жовтня. Відповіді на питання та консультації надаватимуть з 9 до 14 години за адресою: вул. Тараса Шевченка, 14.

За довідковою інформацією просять звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (095) 399-90-55;

+38 (099) 323-89-99.

