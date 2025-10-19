Жінок-ВПО запрошують на тренінг. Ілюстративне фото: Depositphotos

Переселенок запрошують на офлайн-тренінги з лідерства, самодопомоги та захисту прав жінок і дівчат. Програма триватиме п’ять днів у Дніпрі, учасницям забезпечать проживання, харчування та компенсацію проїзду. Відбір — конкурсний.

Про це повідомили у благодійному фонді “Слов’янське серце”.

Навчання відбуватиметься у Дніпрі протягом листопада 2025 — квітня 2026 року. До участі запрошують жінок зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які:

хочуть впливати на зміни у своїй громаді;

вже є активістками або тільки починають цей шлях;

допомагають іншим жінкам і прагнуть посилити знання у сфері захисту прав жінок і дівчат, зокрема щодо запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство.

Перевага надається учасницям з прифронтових областей або тим, хто працює з жінками у прифронтових громадах.

Що включає програма

Учасниці працюватимуть офлайн протягом 5 днів у Дніпрі. Програма охоплює:

механізми захисту від гендерно зумовленого насильства та алгоритми перенаправлення;

емоційну стійкість, самодопомогу, взаємопідтримку та лідерство;

мережування та спільні можливості для дій.

В описі до тренінгу зазначають, що програма покликана створити середовище підтримки, де жінки з досвідом переміщення можуть відновитися, посилити себе і знайти однодумниць для подальшої роботи у своїх громадах.

Проживання, харчування та компенсація проїзду (поїзд/“Інтерсіті” 2 класу або автобус — до 1000 грн в обидва боки) забезпечуються організаторами. Відбір — конкурсний.

Для участі потрібно заповнити анкету.

Організатори — БФ “Слов’янське серце” за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги (WPHF).

