Переселенок запрошують на офлайн-тренінги з лідерства, самодопомоги та захисту прав жінок і дівчат. Програма триватиме п’ять днів у Дніпрі, учасницям забезпечать проживання, харчування та компенсацію проїзду. Відбір — конкурсний.
Про це повідомили у благодійному фонді “Слов’янське серце”.
Навчання відбуватиметься у Дніпрі протягом листопада 2025 — квітня 2026 року. До участі запрошують жінок зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які:
Перевага надається учасницям з прифронтових областей або тим, хто працює з жінками у прифронтових громадах.
Учасниці працюватимуть офлайн протягом 5 днів у Дніпрі. Програма охоплює:
В описі до тренінгу зазначають, що програма покликана створити середовище підтримки, де жінки з досвідом переміщення можуть відновитися, посилити себе і знайти однодумниць для подальшої роботи у своїх громадах.
Проживання, харчування та компенсація проїзду (поїзд/“Інтерсіті” 2 класу або автобус — до 1000 грн в обидва боки) забезпечуються організаторами. Відбір — конкурсний.
Для участі потрібно заповнити анкету.
Організатори — БФ “Слов’янське серце” за підтримки ООН Жінки в Україні та Жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги (WPHF).
