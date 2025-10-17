Сільське господарство. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps запускає навчальну програму з додатковим фінансуванням для фермерок у 13 областях України, зокрема на Донеччині. Взяти участь у проєкті можуть як місцеві жительки, так і жінки, що мають статус ВПО.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

Зареєструватися на участь у програмі запрошують фермерок, які вже очолюють домогосподарство, чинний агробізнес або ж хочуть започаткувати власну справу в агрогалузі. Також учасницями можуть стати жінки, які проводять або планують аграрну діяльність на земельній ділянці до 150 га. Відбір проводять на конкурсній основі з урахуванням безпекових ризиків.

Фермеркам пропонують пройти навчальну програму з розвитку навичок ведення бізнесу й один із курсів за спеціалізованим аграрним напрямом. Серед них — овочівництво, ягідництво, садівництво, бджільництво, птахівництво, скотарство, свинарство, кролівництво тощо.

Учасниці програми, які успішно пройдуть навчання, зможуть відвідати провідні фермерські господарства для обміну досвідом та матимуть змогу на конкурсних засадах отримати грошову підтримку від 3 до 7 тисяч доларів США. Її нададуть у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.

Щоб отримати грант, фермеркам треба буде надати реалістичну бізнес-ідею й у разі заснування нової справи — мати мінімально необхідні ресурси для цього. Однак сума гранту може різнитися залежно від бізнес-ідеї.

Зареєструватися на програму можна до 16 листопада 2025 року. Але організатори попереджають, що прийом заявок можуть завершити завчасно, якщо наберуть необхідну кількість учасниць раніше.

Щоб отримати більше інформації щодо участі в програмі, фермерки можуть зателефонувати на гарячу лінію Mercy Corps: 0 800 332 590.

Також свої питання аграрії з Донеччини можуть поставити громадській організації “Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба” за номером: (067)417-70-34.

Взяти участь у програмі також можуть жительки й переселенки в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Київській областях. Крім загальної гарячої лінії Mercy Corps, для них актуальні такі номери:

(067)-242-82-40 — ГО “Рада жінок-фермерок” (для учасниць із Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей);

(067)-137-05-05 — БФ “Ласка” (для учасниць із Миколаївської, Одеської та Херсонської областей);

(067)-417-70-34 — ГО “Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба” (актуальна для фермерок із Полтавської та Черкаської областей);

(067)347-84-87 — сільськогосподарської кооператив “Зерновий” (для учасниць із Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей).

