Учасники "Жовтого автобуса" у 2023 році. Фото: "Жовтий автобус"

25 жовтня в Києві відбудеться рестарт оствітньо-мистецького проєкту “Жовтий автобус 2025: ПОРУЧ”, на якому 50 підлітків безкоштовно навчатимуть кіномайстерності та журналістиці. Доєднатися до ініціативи можуть діти віком 14–17 років з родин військових, зниклих безвісти, полонених, переселенців із прифронтових та окупованих територій.

Про це Вільному Радіо повідомили організатори проєкту.

Учасники проєкту зможуть пройти весь шлях від розробки ідеї до прем’єри власної роботи. “Жовтий автобус” у 2025 році обрав своєю темою “Відновлення єдності”, адже на тлі війни сучасні українські підлітки подекуди опиняються відірваними від рідних місць та людей. Об’єднати дітей, стверджують організатори ініціативи, здатна спільна справа. Зібрати підлітків планують на кіностудії імені О. Довженка.

“У програмі — інтенсиви з кіно, журналістики, унікальна можливість навчитися командній роботі, відчути солідарність і втілити свою творчу мрію на великому екрані. Діти навчаться працювати з відео та текстом, створювати сценарії, опанують навички роботи з камерою та штативом і, разом, створять власну історію про відновлення та єдність”, — обіцяють організатори.

На вибір учасників є два варіанти участі: кіномайстерня та майстерня журналістики. Подати заявки можна за посиланнями.

“Цьогоріч “Жовтий автобус”, присвячений підліткам, які постраждали внаслідок війни, були змушені залишити свої домівки. Це діти переселенців, діти військових — усі, чий досвід та ідентичність змінилися через повномасштабне вторгнення. Ми намагаємось дати їм можливість розповісти власну історію, висловити те, що болить. І — бути почутими іншими.

Система побудована так, щоб дати кожному змогу пройти весь творчий шлях — від ідеї до монтажу і прем’єри. Водночас ми розуміємо: самостійно визначити тему підліткам буває складно. Тому краще працює система напрямків — коли ми разом задаємо фокус, і в межах цієї теми вже простіше орієнтуватися, проявити себе. Ми прагнемо дати дітям той старт, якого бракує в системі освіти”, — зазначив український оператор-постановник, засновник освітнього проєкту “Жовтий автобус” Ярослав Пілунський.

Проєкт реалізує ГО “ГЕРОЇ.ЮЕЙ” за підтримки Фундації Пилипа Орлика та партнерів, серед яких ReсRental, Patriot, “ЦЕХ 25”, Eco-catering, онлайн-медіа “Точка Сходу”, Кіностудія ім. О. Довженка, Національна спілка кінематографістів України, Маріупольська міська рада, Луганська ОДА, “Схід СОС” і “Громадське радіо”. Ініціатива існує з 2016 року й раніше працював у громадах Донеччини, Луганщини та інших регіонах України, організовуючи майстер-класи, кінотабори й онлайн-школи, де підлітки створили десятки короткометражних фільмів та журналістських матеріалів.

