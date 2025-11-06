Як ВПО з Покровська скористатися "соціальним таксі" у Дніпрі: контакти

"Соціальне таксі" для ВПО з Покровська у Дніпрі та області. Фото: Покровська МВА

Для переселенців з Покровської громади з’явилася послуга “соціального таксі”. Безоплатним перевезенням у межах Дніпропетровської можуть скористатися ті, хто потребує підтримки. Як це зробити — читайте дайте.

Про ініціативу повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, що “соціальним таксі” можуть скористатися люди з інвалідністю I–II груп, маломобільні, поранені цивільні та військові, які проходять лікування.

Перевезення організували по Дніпру та в межах його області. Охочі можуть дістатися до лікарень, соціальних установ, банків або ж вокзалів.

“Щиро дякуємо волонтеру Ростиславу Радишу за допомогу в облаштуванні “Соціального таксі”. Завдяки вашій підтримці — зокрема придбаному автопандусу — маломобільні мешканці отримали реальну можливість бути ближчими до необхідних сервісів”, — зазначили у відомстві.

У військовій адміністрації уточнили, що мікроавтобус Ford Transit облаштований для перевезення людей з інвалідністю. Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Звернутися можна за цим номером телефону: +38 (095) 399-90-55.

Нагадаємо, у Покровській громаді почали приймати документи від людей, які хочуть отримати матеріальну допомогу на проходження осінньо-зимового періоду. По 3 тисячі гривень із місцевого бюджету цьогоріч виділяють пенсіонерам віком від 65 років, а також сім’ям, у складі яких є хоч одна зареєстрована в громаді дитина віком до 3 років.