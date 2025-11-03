Підтримайте Вільне Радіо
У Покровській громаді почали приймати документи від людей, які хочуть отримати матеріальну допомогу на проходження осінньо-зимового періоду. По 3 тисячі гривень із місцевого бюджету цьогоріч виділяють пенсіонерам із Покровської громади віком від 65 років, а також сім’ям, у складі яких є хоч одна зареєстрована в громаді дитина віком до 3 років. На збір документів у громадян залишилося менш як місяць.
Про старт прийому документів оголосили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації. Додаткові подробиці стосовно ініціативи в коментарі для Вільного Радіо розкрила інформатор УСЗН Покровської громади пані Анна.
Для отримання допомоги потрібно зібрати набір документів:
Документи можна подати як особисто (місто Дніпро, вулиця Антоновича, 56), так і поштою на адресу:
Якщо надсилати документи поштою, то всі копії потрібно завірити: написати “Згідно з оригіналом”, підпис, прізвище з ініціалами.
Документи треба встигнути подати до 30 листопада 2025 року.
За додатковою інформацією та уточненнями можна звернутися до УСЗН Покровської міськради за номером:
