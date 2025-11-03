Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Покровській громаді почали приймати документи від людей, які хочуть отримати матеріальну допомогу на проходження осінньо-зимового періоду. По 3 тисячі гривень із місцевого бюджету цьогоріч виділяють пенсіонерам із Покровської громади віком від 65 років, а також сім’ям, у складі яких є хоч одна зареєстрована в громаді дитина віком до 3 років. На збір документів у громадян залишилося менш як місяць.

Про старт прийому документів оголосили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації. Додаткові подробиці стосовно ініціативи в коментарі для Вільного Радіо розкрила інформатор УСЗН Покровської громади пані Анна.

Для отримання допомоги потрібно зібрати набір документів:

заяву на отримання допомоги;

копії паспорта й ідентифікаційного коду;

копію довідки ВПО;

банківські реквізити.

Документи можна подати як особисто (місто Дніпро, вулиця Антоновича, 56), так і поштою на адресу:

відділення №101, Дніпро. Номер отримувача — +38 (095) 39-99-055. Поштові послуги оплачує відправник.

Якщо надсилати документи поштою, то всі копії потрібно завірити: написати “Згідно з оригіналом”, підпис, прізвище з ініціалами.

Документи треба встигнути подати до 30 листопада 2025 року.

За додатковою інформацією та уточненнями можна звернутися до УСЗН Покровської міськради за номером:

+38 (095) 39-99-055

