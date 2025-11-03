Відкриття гуманітарного хабу. Ілюстративне фото: Городок.Сіty

Гуманітарний хаб “Ми — Донеччина”, який працює у Дніпрі для переселенців з Покровської громади, відтепер має нову адресу. Розповідаємо, де його шукати та які послуги там надають.

Про зміну адреси хабу повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Раніше пункт приймав громадян в будинку №56 на вулиці Антоновича, де також працює УСЗН Покровської міськради. Тепер хаб приймає за новою адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9.

На новому місці також продовжить роботу Комітет самоорганізації населення, уточнили у Покровській МВА. Комітет надає підтримку за такими напрямками:

видача довідок;

надання консультаційних послуг для ВПО;

організує видачу гуманітарної допомоги.

За додатковою інформацією стосовно роботи хабу можна звернутися за номером телефону:

+38 (099) 16-34-408

“Місто Дніпро залишається надійним прихистком для жителів Покровської громади, а структурні підрозділи Покровської міської військової адміністрації продовжують працювати задля підтримки наших громадян, які були вимушені покинути домівки через війну”, — додали в Покровській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, російські військові продовжують свій наступ на Покровському напрямку та намагаються оточити Покровськ, Родинське та Мирноград. У перших двох із перелічених міст росіяни вже присутні, це визнають українські оборонці. Попри бойові дії, у всіх трьох містах на кінець жовтня залишалися загалом приблизно 2700 людей. Журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки та де саме.