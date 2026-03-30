Цьогоріч матеріальну допомогу на проживання передбачили для 990 вимушених переселенців із тимчасово окупованої громади. Кошти на таку підтримку заклали в обласному бюджеті.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Старомлинівської сільської військової адміністрації Альони Лєвтєрової.

Згідно з документом, заплановану суму вирішили розподілити так:

900 тисяч гривень — сімʼям із дітьми з інвалідністю та людям з інвалідністю І групи;

1 мільйон 220 тисяч гривень — сімʼям із дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах (у цьому випадку через вимушене переміщення, втрату житла, майна та необхідність адаптації в нових умовах такими вважаються всі ВПО);

4 мільйони 670 тисяч гривень — іншим категоріям ВПО (людям із підтвердженими хронічними захворюваннями, які потребують лікування тривалістю понад 6 місяців; людям, чию оселю на підконтрольній території й особисте майно пошкодили або знищили обстріли; постраждалим від землетрусів, повеней, сильних злив, пожеж тощо).

Для перших двох категорій розмір допомоги становить 10 тисяч гривень — її передбачили для 90 і 122 одержувачів відповідно. Зауважимо, що у цих випадках, крім людей із інвалідністю І групи, підтримку виплачують на сімʼю.

Для решти жителів громади, які підпадають під інші критерії, сума виплати становить 6 тисяч гривень — її запланували для 778 людей. Утім, є важливий виняток: постраждалим від бойових дій або інших тяжких обставин, як-от стихійних лих, допомогу виплачують лише тоді, якщо ці події сталися у 2025–2026 роках.

Нагадаємо, цьогоріч на підтримку дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування зі Старомлинівської громади мають виділити 80 тисяч гривень.