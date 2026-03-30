Цьогоріч матеріальну допомогу на проживання передбачили для 990 вимушених переселенців із тимчасово окупованої громади. Кошти на таку підтримку заклали в обласному бюджеті.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Старомлинівської сільської військової адміністрації Альони Лєвтєрової.
Згідно з документом, заплановану суму вирішили розподілити так:
Для перших двох категорій розмір допомоги становить 10 тисяч гривень — її передбачили для 90 і 122 одержувачів відповідно. Зауважимо, що у цих випадках, крім людей із інвалідністю І групи, підтримку виплачують на сімʼю.
Для решти жителів громади, які підпадають під інші критерії, сума виплати становить 6 тисяч гривень — її запланували для 778 людей. Утім, є важливий виняток: постраждалим від бойових дій або інших тяжких обставин, як-от стихійних лих, допомогу виплачують лише тоді, якщо ці події сталися у 2025–2026 роках.
Нагадаємо, цьогоріч на підтримку дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування зі Старомлинівської громади мають виділити 80 тисяч гривень.