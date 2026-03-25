Підтримка дітей-сиріт. Ілюстративне фото: Getty Images

У 2026 році на одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, зі Старомлинівської громади планують виділити 80 тисяч гривень. Це кошти обласного бюджету — із місцевого цьогоріч фінансування не передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Старомлинівської сільської військової адміністрації Альони Лєвтєрової.

Згідно з документом, допомогу розрахували на 16 дітей, які мають відповідні статуси, живуть на підконтрольній території України й перебувають на обліку місцевої служби у справах дітей.

Розмір виплати фіксований і становить 5 тисяч гривень на дитину. Допомогу надають один раз на рік. Щоб її оформити, треба подати заяву та необхідні документи до Старомлинівської ВА. Зробити це можуть опікуни й піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі або ж адміністрація навчального закладу, де дитина перебуває на повному державному забезпеченні, відповідно до затвердженого Порядку.

