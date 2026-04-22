Онлайн-прийом. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Мешканці Світлодарської громади 23 квітня зможуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу в онлайн-режимі. Зустріч проведе в.о. начальника міської військової адміністрації Вікторія Бичковська, завчасна реєстрація є обов’язковою.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Зустріч триватиме дві години: з 10:00 по 12:00, її проведуть на платформі Google Meet за посиланням. Людей, які хочуть доєднатися, закликали обов’язково зареєструватися перед консультацією: потрібно заповнити форму за посиланням.

До участі в зустрічі запрошують громадян, зареєстрованих або задекларованих на території Світлодарської міської територіальної громади, які евакуювалися або переїхали за її межі.

Онлайн-прийом стосуватиметься питань, які належать до компетенції Світлодарської міської військової адміністрації, уточнили у пресслужбі відомства.

Також там нагадали, що письмові звернення адміністрація приймає на електронну адресу:

Водночас із графіком наступних прийомів як в онлайн, так і в офлайн форматах можна ознайомитися за посиланням.

