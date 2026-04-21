Для жінок-підприємиць проведуть онлайн тренінг з пошуку клієнтів та партнерів для бізнесу: як долучитися

Анонс тренінгу для жінок-підприємиць. Фото: надане ГО UMIND

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Український Червоний Хрест запрошує на онлайн-захід підприємиць, які хочуть повчитися пошуку клієнтів та партнерів для бізнесу. У межах тренінгу організують груповий нетворкінг, обмін контактів та навчання. Як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли в ГО UMIND, які є партнерами Українського Червоного Хреста.

Онлайн-захід для підприємиць проведуть у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні”. Під час події можна буде навчитися самопрезентації у форматі “Хто я / Що пропоную / Що шукаю”, аби знайти спільні інтереси та “точки дотику”.

Також, зі слів організаторів, учасниці навчатимуться будувати ефективні бізнес-ланцюжки за принципом “постачальник — партнер — клієнт”. Вони зможуть долучитися до групового нетворкінгу за ринками та географією для пошуку можливостей розвитку — на локальному, національному чи міжнародному рівнях.

Окремо програма передбачає роботу в невеликих імпровізованих “тематичних кімнатах” за сферами діяльності (послуги, виробництво, креативні індустрії тощо).

Під час події підприємиці також зможуть обмінятися контактами та закріпити нові знайомства. Долучитися до онлайн-заходу можна буде на платформі Zoom 24 квітня об 16:00. Для цього потрібно зареєструватися за цим посиланням.

