Застосунок "Дія". Ілюстративне фото: Мінцифра

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В Україні готують до запуску в “Дії” експериментальний сервіс під назвою “єДумки”. Він має допомогти комунікувати з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями.

Про це йдеться на сайті Мінцифри — там опублікували проєкт відповідної урядової постанови.

Як наголошує міністерство у пояснювальній записці, місцева влада витрачає “значні ресурси” на традиційні форми комунікації — особисті візити, паперові звернення, телефонні дзвінки, а також збір підписів під паперовими зверненнями. До того ж не всі мають рівний доступ до них, зокрема йдеться про людей з інвалідністю, похилого віку, жителів віддалених населених пунктів тощо.

Спершу “єДумки” пропонують запровадити на два роки в п’яти областях: Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській. Ймовірно, згодом його розповсюдять і на інші регіони України.

За задумом, за допомогою експериментального сервісу люди зможуть відстежувати статус розгляду питань, підтримку або незгоду брати участь в опитуваннях тощо. Система привʼязуватиме користувача до його територіальної громади, тож скаржитися на посадовців, до прикладу, з іншої області не вийде.

У Мінцифри зазначають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних витрат. Його фінансуватимуть коштом програми міжнародної технічної допомоги, а підтримка сервісу — за раніше закладені гроші.

