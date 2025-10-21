Для врятованої зі Слов’янська однолапої кішки Віманіки знайшли родину

Однолапа кішка Віманіка, яку врятували у Слов'янську. Фото: UAnimals

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Однолапа кішка Віманіка знайде прихисток за кордоном — її вже готують до подорожі. Тварину врятували у Слов’янську на Великдень, коли знайшли пораненою.

Про це повідомили в БФ UAnimals.

Там розповіли, що кішка Віманіка з Донецької області знайшла прихисток — її вже чекають в родині за кордоном. Зоозахисники отримали запит на порятунок тварини зі Слов’янська у квіті на Великдень.

“Тоді наша команда якраз поверталися з рейсу з повною посадкою тварин, тому ми просили допомоги в друзів-рятівників. Евакуювали кішку Save Animals Ukraine. Дякуємо”, — написали благодійники.

Там уточнили, що Віманіка, ймовірно, потрапила в трансформаторну будку, де й отримала травми лап. Лікарям вдалося зберегти тільки одну кінцівку.

Після евакуації кішку взяв під опіку прихисток “Друг” у Дніпрі. Там розповіли, що весь час дбала про неї кураторка Олеся.

“На відео видно, як Віманіка хоче любові та турботи. Тішимося таким новинам і надзвичайно дякуємо всім, хто долучився до порятунку”, — написали в UAnimals.

Нагадаємо, українські військові знайшли поранену сову поблизу Добропілля, однак не змогли самотужки вивезти її з позицій. Вони зв’язалися з благодійниками, які допомогли евакуювати тварину, а разом з нею були ще декілька кошенят.