Врятована поблизу Добропілля сова. Фото: БФ "12 вартових"

Українські військові знайшли поранену сову поблизу Добропілля, однак не змогли самотужки вивезти її з позицій. Вони зв’язалися з благодійниками, які допомогли евакуювати тварину, а разом з нею були ще декілька кошенят.

Про це повідомили на сторінці БФ “12 вартових”.

Там розповіли, що днями до благодійників звернулися військові, які знайшли поранену сову під Добропіллям. Можливості виїхати у захисників не було, тож вони звернулися по допомогу.

За годину волонтери вже консультувалися з ГО “Садиба Нюшанік. Допомога птахам” та шукали логістику для евакуації пернатої. Водночас військовим, розповідають “12 вартових” дали інструкцію: нагодувати сову м’ясом та жартома сказали, що краще зловити мишу.

Згодом коробка з твариною прибула на стабілізаційний пункт у Краматорську. Перше, що з неї випало, діляться волонтери, — миша, потім ще одна те чотири кошенята, яких теж попросили прихистити.

“Ну ви ж самі сказали, треба зловити мишу, ми сприйняли це, як наказ”, — переповіли слова військових благодійники.

Нагадаємо, рятувальники у Добропіллі врятували собаку з-під завалів після російського авіаудару. Тварина ховалася під купою цегли й обгорілих дощок серед руїн будинку.