Врятована після російського обстрілу собака у Добропіллі. Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники у Добропіллі врятували собаку з-під завалів після російського авіаудару. Тварина ховалася під купою цегли й обгорілих дощок серед руїн будинку.

Про це розповіли у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що зруйновані двори після російського авіаудару по приватному сектору Добропілля. Загарбники атакували місто у ніч на 15 жовтня.

“Серед уламків і пилу — раптом тихе скавуління. Ледь чутне, але живе. Під купою цегли й обгорілих дощок, серед руїн будинку, ховалася собака. Її шерсть була вкрита пилом, очі — перелякані, але сповнені надії. Вона не рухалася, лише тремтіла й тихо скиглила, ніби боялася, що про неї забудуть”, — кажуть надзвичайники.

У коментарі Вільному Радіо речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін уточнив, що знайшли собаку поруч із загиблим власником — тварину дістали з-під уламків і пригорнули. Тремтячи, вона тулилася до свого рятівника.

“Вдивлялася просто в очі — і в цьому погляді було все: біль, страх і вдячність. Серед війни, болю й попелу саме такі миті нагадують: життя завжди має значення. Навіть коли навколо — лише руїни”, — діляться рятувальники.

Песика передали сусідам, які знали загиблого власника, на перетримку.

Нагадаємо, волонтери евакуювали з Білозерського домашнього кота. Його власники евакуювалися, а улюбленця замкнули у квартирі. Певний час він був без їжі, а коли його знайшли — розгублений.