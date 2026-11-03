Для вихідців з Лимана проведуть прийом із заступницею голови ВА на Черкащині 4 листопада: як потрапити

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4 листопада заступниця очільника Лиманської військової адміністрації Олена Муравльова влаштує особистий прийом. На нього запрошують вихідців з громади, які нині мешкають у Черкаській області. Що можна запитати та куди приходити — читайте далі.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
4 листопада у Корсунь-Шевченківському проведуть особистий прийом заступниці начальника Лиманської міської військової адміністрації Олени Муравльової для переселенців громади. Зустріч триватиме упродовж години — з 13 до 14:00.
Охочі зможуть звернутися до посадовиці з такими питаннями:
Місце проведення прийому — Центр підтримки ВПО Лиманської міської територіальної громади, який знаходиться за адресою: вул. Благовісна, 43-А.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Лиманській громаді розглянули ще більш як пʼять сотень заяв на компенсації за знищене житло. Більш як половині з них погодили відшкодування, однак щодо решти — відмови або ж призупинка розгляду. В останньому випадку їх обіцяють опрацювати за чергою.