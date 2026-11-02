Ще 267 жителям Лиманської громади погодили компенсації за домівки — більш як половина від розглянутих заяв

Шандриголове після деокупації у вересні 2026 року. Ілюстративне фото: 66 ОМБр

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Наприкінці жовтня у Лиманській громаді розглянули ще більш як пʼять сотень заяв на компенсації за знищене житло. Більш як половині з них погодили відшкодування, однак щодо решти — відмови або ж призупинка розгляду. В останньому випадку їх обіцяють опрацювати за чергою.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що впродовж 19-30 жовтня у Лиманській громаді проводили чергові засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. За результатами таких зустрічей загалом опрацювали 515 заяв, більшість з них — 267 — отримали позитивне рішення. Однак ще 37 людям відмовили у відшкодуванні.

Разом із тим розгляд 211 заяв призупинили, як пояснюють посадовці, через велику кількість звернень та необхідність їх опрацювання в порядку черговості. У військовій адміністрації наголосили: призупинка — не відмова, а тимчасове рішення. Після цього документ залишається на розгляді в комісії.

“Комісія продовжує системну та прозору роботу задля забезпечення справедливого механізму надання компенсації постраждалим мешканцям Лиманської громади. Інформація про результати засідань комісії й надалі регулярно оприлюднюватиметься для мешканців громади”, — додали посадовці.

Нагадаємо, раніше у Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 63. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, а також у селах Закітне, Крива Лука, Коровій Яр, Лозове, Озерне, Олександрівка, Торське та Шандриголове.