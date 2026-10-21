У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 63 адресами: перелік

Шандриголове у вересні 2026-го. Ілюстративне фото: 66 ОМБр

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У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 63. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, а також у селах Закітне, Крива Лука, Коровій Яр, Лозове, Озерне, Олександрівка, Торське та Шандриголове. Повний список вулиць — публікуємо далі.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 63 адресами. Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт їхнього руйнування. Цього разу в списку лише приватні будинки.

Селище Дробишеве:

вул. Кооперативна, 31;

вул. Магістральна, 14.

Село Закітне:

вул. Набережна, 7;

вул. Біла, 14;

вул. Біла, 33;

вул. Біла, 60.

Селище Зарічне:

вул. Перемоги, 20;

вул. Перемоги, 58;

вул. Бульварна, 34;

вул. Бульварна, 59;

вул. Бульварна, 75;

вул. Бульварна, 81;

вул. Бульварна, 109;

вул. Довга, 87;

вул. Довга, 100;

вул. Довга, 140;

вул. Виноградна, 14;

вул. Весняна, 13;

вул. Поштова, 93;

вул. Підлісна, 31;

вул. Широка, 38-А;

вул. Широка, 67.

Село Крива Лука:

вул. Молодіжна, 42.

Село Коровій Яр:

вул. Миру, 4;

Місто Лиман:

вул. Гідності, 27;

вул. Гідності, 34;

вул. Зоряна, 59;

вул. Вишнева, 103;

вул. Східна, 14;

вул. Переїзна, 3-а;

вул. О. Кузьменка, 14;

вул. Слобожанська, 59;

вул. Хвойна, 43;

вул. Поштова, 30;

вул. Казкова, 79.

Село Лозове:

вул. Набережна, 35.

Селище Новоселівка:

пров. Курортний, 6.

Село Озерне:

вул. Лісна, 2;

вул. Зелений Гай, 7.

Село Олександрівка:

вул. Шкільна, 13.

Селище Ставки:

вул. Набережна, 4;

пров. Придорожній, 9.

Село Торське:

вул. Коротка, 8;

вул. Центральна, 227.

Село Шандриголове:

вул. Степова, 24;

вул. Гутченка, 177;

вул. Кринична, 22.

Селище Ямпіль:

вул. Партизанська, 26;

вул. Партизанська, 34;

вул. Партизанська, 124;

вул. Партизанська, 125;

вул. Підлужна, 104;

вул. Сонячна, 27;

вул. Калинова, 11;

вул. Приозерна, 39;

вул. Миру, 48;

вул. Центральна, 17;

вул. Шевченка, 5;

вул. Ясна, 22;

вул. Урожайна, 8;

вул. Щастя, 24;

пров. Травневий, 2;

пров. Травневий, 8.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.