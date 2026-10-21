У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 63 адресами: перелік

У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 63. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, а також у селах Закітне, Крива Лука, Коровій Яр, Лозове, Озерне, Олександрівка, Торське та Шандриголове. Повний список вулиць — публікуємо далі.
Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.
Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 63 адресами. Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт їхнього руйнування. Цього разу в списку лише приватні будинки.
Селище Дробишеве:
вул. Кооперативна, 31;
вул. Магістральна, 14.
Село Закітне:
вул. Набережна, 7;
вул. Біла, 14;
вул. Біла, 33;
вул. Біла, 60.
Селище Зарічне:
вул. Перемоги, 20;
вул. Перемоги, 58;
вул. Бульварна, 34;
вул. Бульварна, 59;
вул. Бульварна, 75;
вул. Бульварна, 81;
вул. Бульварна, 109;
вул. Довга, 87;
вул. Довга, 100;
вул. Довга, 140;
вул. Виноградна, 14;
вул. Весняна, 13;
вул. Поштова, 93;
вул. Підлісна, 31;
вул. Широка, 38-А;
вул. Широка, 67.
Село Крива Лука:
вул. Молодіжна, 42.
Село Коровій Яр:
вул. Миру, 4;
Місто Лиман:
вул. Гідності, 27;
вул. Гідності, 34;
вул. Зоряна, 59;
вул. Вишнева, 103;
вул. Східна, 14;
вул. Переїзна, 3-а;
вул. О. Кузьменка, 14;
вул. Слобожанська, 59;
вул. Хвойна, 43;
вул. Поштова, 30;
вул. Казкова, 79.
Село Лозове:
вул. Набережна, 35.
Селище Новоселівка:
пров. Курортний, 6.
Село Озерне:
вул. Лісна, 2;
вул. Зелений Гай, 7.
Село Олександрівка:
вул. Шкільна, 13.
Селище Ставки:
вул. Набережна, 4;
пров. Придорожній, 9.
Село Торське:
вул. Коротка, 8;
вул. Центральна, 227.
Село Шандриголове:
вул. Степова, 24;
вул. Гутченка, 177;
вул. Кринична, 22.
Селище Ямпіль:
вул. Партизанська, 26;
вул. Партизанська, 34;
вул. Партизанська, 124;
вул. Партизанська, 125;
вул. Підлужна, 104;
вул. Сонячна, 27;
вул. Калинова, 11;
вул. Приозерна, 39;
вул. Миру, 48;
вул. Центральна, 17;
вул. Шевченка, 5;
вул. Ясна, 22;
вул. Урожайна, 8;
вул. Щастя, 24;
пров. Травневий, 2;
пров. Травневий, 8.
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.