 У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 63 адресами: перелік
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 63 адресами: перелік

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 63. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, а також у селах Закітне, Крива Лука, Коровій Яр, Лозове, Озерне, Олександрівка, Торське та Шандриголове. Повний список вулиць — публікуємо далі.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 63 адресами. Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт їхнього руйнування. Цього разу в списку лише приватні будинки.

Селище Дробишеве: 

  • вул. Кооперативна, 31;
  • вул. Магістральна, 14.

Село Закітне:

  • вул. Набережна, 7;
  • вул. Біла, 14;
  • вул. Біла, 33;
  • вул. Біла, 60.

Селище Зарічне:

  • вул. Перемоги, 20;
  • вул. Перемоги, 58;
  • вул. Бульварна, 34;
  • вул. Бульварна, 59;
  • вул. Бульварна, 75;
  • вул. Бульварна, 81;
  • вул. Бульварна, 109;
  • вул. Довга, 87;
  • вул. Довга, 100;
  • вул. Довга, 140;
  • вул. Виноградна, 14;
  • вул. Весняна, 13;
  • вул. Поштова, 93;
  • вул. Підлісна, 31;
  • вул. Широка, 38-А;
  • вул. Широка, 67.

Село Крива Лука:

  • вул. Молодіжна, 42.

Село Коровій Яр:

  • вул. Миру, 4;

Місто Лиман:

  • вул. Гідності, 27;
  • вул. Гідності, 34;
  • вул. Зоряна, 59;
  • вул. Вишнева, 103;
  • вул. Східна, 14;
  • вул. Переїзна, 3-а;
  • вул. О. Кузьменка, 14;
  • вул. Слобожанська, 59;
  • вул. Хвойна, 43;
  • вул. Поштова, 30;
  • вул. Казкова, 79.

Село Лозове: 

  • вул. Набережна, 35.

Селище Новоселівка:

  • пров. Курортний, 6.

Село Озерне:

  • вул. Лісна, 2;
  • вул. Зелений Гай, 7.

Село Олександрівка:

  • вул. Шкільна, 13.

Селище Ставки:

  • вул. Набережна, 4;
  • пров. Придорожній, 9.

Село Торське:

  • вул. Коротка, 8;
  • вул. Центральна, 227.

Село Шандриголове:

  • вул. Степова, 24;
  • вул. Гутченка, 177;
  • вул. Кринична, 22.

Селище Ямпіль:

  • вул. Партизанська, 26;
  • вул. Партизанська, 34;
  • вул. Партизанська, 124;
  • вул. Партизанська, 125;
  • вул. Підлужна, 104;
  • вул. Сонячна, 27;
  • вул. Калинова, 11;
  • вул. Приозерна, 39;
  • вул. Миру, 48;
  • вул. Центральна, 17;
  • вул. Шевченка, 5;
  • вул. Ясна, 22;
  • вул. Урожайна, 8;
  • вул. Щастя, 24;
  • пров. Травневий, 2;
  • пров. Травневий, 8.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...