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Жінки, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, можуть скористатися телеграм-чатботом SafeStep. Він допомагає швидко знайти алгоритм дій у кризовій ситуації, дізнатися контакти служб підтримки та отримати поради щодо особистої безпеки.

Про запуск цифрового інструменту повідомили в Донецькій ОДА.

У чатботі зібрали:

покрокові алгоритми дій у кризових ситуаціях,

рекомендації щодо особистої безпеки,

контакти гарячих ліній і служб допомоги,

практичні поради для жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства.

Сервіс працює конфіденційно та допомагає швидко зорієнтуватися у своїх подальших діях незалежно від місця перебування.

В ОДА зазначають, що особливо корисним цей інструмент може бути для переселенок, які через війну опинилися далеко від рідних, не знають, де отримати психологічну, юридичну чи соціальну допомогу, або потребують швидкого доступу до перевіреної інформації.

Скористатися чатботом можна в телеграмі за посиланням @safestep_ukrbot.

Чатбот SafeStep створили в межах проєкту “Пліч-о-пліч: Знаю. Дію. Захищена”, який реалізує Центр гендерної культури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у партнерстві з благодійним фондом “Слов’янське серце” за фінансової підтримки фонду Kvinna till Kvinna.

Раніше ми писали про те, що у Краматорську у 2026 році продовжать працювати шелтер, кризова кімната та психологи для жертв домашнього насильства.