Шелтер, кризова кімната та психологи для жертв домашнього насильства залишаться в Краматорську у 2026 році

Домашнє насильство. Ілюстративне фото: Pexels

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Краматорська військова адміністрація планує і надалі підтримувати жертв домашнього насильства в громаді. На місці збираються фінансувати кризову кімнату та денний центр соціально-психологічної допомоги, адже туди продовжують звертатись.

Про плани щодо цього напрямку журналісти журналісти Вільного Радіо дізналися з профільної програми Краматорської міської військової адміністрації, яку затвердили 27 березня 2026 року і розписали на 4 роки вперед.

Програма складається з чотирьох напрямів: сімейна політика, запобігання домашньому насильству, гендерна політика та протидія торгівлі людьми.

Для довідки: За 2025 рік у Краматорській громаді зафіксували 364 повідомлення про домашнє насильство, соціальні служби і поліція виїздили на виклики близько 100 разів та понад 600 звернень було про консультації з теми. Кризовою кімнатою змогли скористатися троє постраждалих.

Відповідно до планів, до 2030 року хочуть фінансувати кризову кімнату та денний центр соціально-психологічної допомоги для постраждалих. Прописали на них щонайменше по мільйону гривень на рік.

Громада також дбатиме про утримання службового автомобіля мобільної бригади соціально-психологічної допомоги.

Серед планів — і інформаційна робота. Якщо вистачатиме грошей, то друкуватимуть інформаційні матеріали та соціальну рекламу по темі.

На гендерну політику та протидію торгівлі людьми фінансування у програмі не передбачили. Водночас документ містить перелік заходів — від інформаційних кампаній до роботи з групами ризику та аналізу міських політик, однак без окремих бюджетних витрат.

У програмі зазначають, що її впровадження пов’язане з умовами воєнного часу та близькістю громади до лінії фронту. Серед основних викликів — зростання рівня стресу в населення, ризики домашнього насильства, а також вразливість людей до шахрайських схем під час міграції та працевлаштування.

Раніше ми розповідали, яким планують соціальний захист у Краматорську та громаді до 2027 року: попри зменшення населення через війну, кількість отримувачів соціальної допомоги зросла, а нова стратегія розвитку громади передбачає запуск нових сервісів і посилення підтримки ВПО.