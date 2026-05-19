Ілюстративне фото: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

ВПО з Бахмутської громади можуть отримати безкоштовну відеоконсультацію від керівників ЦНАП, відділу реєстрації та Бахмутського бюро технічної інвентаризації у п’ятницю, 29 травня. Захід пройде в онлайн-форматі, для участі потрібно зареєструватися.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням. Після реєстрації кожному учаснику повідомлять точний час консультації телефоном, а також надішлють посилання на відеозустріч на електронну пошту.

Громадянам обіцяють консультації з питань реєстрації та декларування місця проживання, зокрема через портал “Дія”, а також актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади.

Окремо можна буде отримати роз’яснення щодо довідок БТІ про належність майна, право на яке виникло до 1 січня 2013 року, стану правовстановлюючих документів, а також порядку подання повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно та отримання відповідної компенсації, а також стосовно інших питань.

Нагадаємо, станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн. Розповідаємо, де його знайти.