Станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн. Розповідаємо, де його знайти.
Про відкриття доступу до списку визнаної зруйнованою нерухомості повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.
Перелік визнаних знищеними будинків за період повномасштабного вторгнення у Мирноградській громаді доступний за посиланням. У ньому найбільше адрес стосуються Мирнограда — загалом 1 554 адреси. Також встановили руйнування 51 будинка у селі Рівне, 62 будинків у селі Красний Лиман та ще п’яти будинків у селі Сухеньке.
Зазначимо, частину багатоквартирних будинків у Мирнограді визнали знищеними не повністю, у переліку вказали тільки частину квартир.
Людей, чия нерухомість потрапила до списку, закликали надіслати на електронну пошту Управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF копії наступних документів:
Це потрібно для поновлення розгляду заяв та формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.
“Обов’язково: під час формування пакету документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифікату!
Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників).У разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликали в Мирноградській міській ВА.
Нагадаємо, напередодні у Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 19 адресами — у самому Лимані, Кримках та Торському. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Журналісти Вільного Радіо опублікували перелік адрес в окремому матеріалі.