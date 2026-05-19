Мирноград у березні 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн. Розповідаємо, де його знайти.

Про відкриття доступу до списку визнаної зруйнованою нерухомості повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Перелік визнаних знищеними будинків за період повномасштабного вторгнення у Мирноградській громаді доступний за посиланням. У ньому найбільше адрес стосуються Мирнограда — загалом 1 554 адреси. Також встановили руйнування 51 будинка у селі Рівне, 62 будинків у селі Красний Лиман та ще п’яти будинків у селі Сухеньке.

Зазначимо, частину багатоквартирних будинків у Мирнограді визнали знищеними не повністю, у переліку вказали тільки частину квартир.

Людей, чия нерухомість потрапила до списку, закликали надіслати на електронну пошту Управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF копії наступних документів:

технічний паспорт на квартиру/будинок;

документ, що підтверджує право власності на квартиру/будинок (договір купівлі-продажу, дарування, спадщина, приватизація…);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг про відсутність судимості;

паспорт (1 сторінка) власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна.

Це потрібно для поновлення розгляду заяв та формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

“Обов’язково: під час формування пакету документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифікату!

Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників).У разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликали в Мирноградській міській ВА.

Нагадаємо, напередодні у Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 19 адресами — у самому Лимані, Кримках та Торському. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Журналісти Вільного Радіо опублікували перелік адрес в окремому матеріалі.