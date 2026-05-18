У Лимані, Кримках та Торському визнали знищеними будинки ще за 4 адресами: перелік

Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 19 адресами — у самому Лимані, Кримках та Торському. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що спеціалізована комісія при військовій адміністрації отримала супутникові знімки, які підтвердили факт руйнування домівок за ще чотирьма адресами у Лиманській громаді. Вони вже склали акти дистанційного обстеження із висновком про знищення низки будинків.

У Лимані:

вул. Гасієва К., 10.

У Кримках:

вул. Центральна, 52;

вул.Центральна, 93.

У Торському:

вул. Північна, 47.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, на квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.