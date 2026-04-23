На квітень 2026-го жителі прифронтових громад Донецької області подали понад 65,5 тисячі заяв на компенсації за знищене житло, однак для більшої частини з них призупинили розгляд. В Офісі омбудсмана з прав людини стверджують, що комісії при військових адміністраціях не розглядають такі звернення по суті — проблема в механізмі дистанційного обстеження.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман заявив, що вкотре звернувся до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, аби прокомунікувати ситуацію із житловими сертифікатами за знищені домівки на прифронтових територіях. За словами посадовця, нині механізм дистанційного обстеження “фактично не працює”.

Зі слів Лубінця, постанова Кабміну №815 та Методика №144 не утворюють “цілісної системи”: відсутні чіткі правила, підходи не адаптовані до дистанційного формату, а формальні критерії не враховують реальних наслідків руйнувань. Раніше посадовець надсилав до уряду листа із рекомендаціями, як спростити цей механізм.

Водночас на квітень 2026 року жителі Донецької області подали 65 567 заяв на компенсації, однак для 37 547 з них призупинили розгляд. Комісії при військових адміністраціях не розглядають їх по суті. Найбільш критична ситуація:

у Покровській громаді — розгляд призупинили для 79% заяв;

у Торецькій громаді — розгляд призупинили для 77% заяв;

у Костянтинівській громаді — розгляд призупинили для 68% заяв;

у Мирноградській громаді — розгляд призупинили для 60% заяв.

Водночас у Мінрозвитку називають статистику, яка у 16 разів менша, ніж озвучили в Офісі уповноваженого. Там припустили, що профільне міністерство “або не володіє актуальними даними, або свідомо їх викривляє”.

“Окремо — ситуація з багатоквартирними будинками: через розгляд кожної квартири індивідуально процес затягується, і значна частина заяв залишається призупиненою навіть за очевидного руйнування будинку. У підсумку значна кількість заяв просто не розглядається по суті. Проблема має системний характер і є наслідком недосконалого нормативного регулювання”, — сказав Лубінець.