Уповноважений з прав людини вимагатиме в уряду спростити механізм дистанційного обстеження: що пропонує

Зруйноване житло. Ілюстративне фото: Маріупольська міська рада

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець надішле до уряду листа із рекомендаціями, як спростити механізм дистанційно обстеження зруйнованого майна. Нині, за його словами, ця процедура не є ефективною. Що пропонує натомість — читайте далі.

Про це посадовець написав у своїх соціальних мережах.

Зі слів Лубінця, право на компенсацію за зруйноване житло на прифронтових територіях порушується через проблеми з дистанційним обстеженням — це про урядову постанову №815

“Ми бачимо тривожну тенденцію: замість єдиного стандарту — хаотична практика. В одній громаді супутникові знімки визнають належним доказом, в іншій — їх ігнорують. Комісії на місцях перевантажені тисячами заяв, а міжвідомча взаємодія триває місяцями, хоча законодавство передбачає строк у 30 днів. У третині випадків заявники стають заручниками очікування офіційних відповідей”, — каже уповноважений.

На його думку, “особливо абсурдною” є ситуація з багатоповерхівками — замість визнання зруйнованим усього об’єкта, кожну родину змушують проходити окрему процедуру обстеження. Так, вважає Дмитро Лубінець, “штучно множать бюрократію”.

“Це не має бути клопотом громадянина, який під обстрілами збирає довідки та очікує рішень місяцями. Держава повинна сформувати єдиний алгоритм: автоматичну фіксацію втрат, цифрову взаємодію між органами влади без нескінченних запитів і гарантований захист прав тих, чиї домівки наразі недоступні”, — каже посадовець.

Уповноважений з прав людини готує офіційний лист із рекомендаціями до прем’єр-міністерки України, у якому вимагатиме спростити правила застосування Постанови №815 для всіх громад.

Зокрема, Лубінець пропонує запровадити “принцип одного обстеження” для всього багатоквартирного будинку, розширити використання супутникових знімків та переглянути, на його думку, застарілі критерії руйнації, які нині “не бачать випалених вщент квартир”.

“Механізм компенсації має стати дійсно дієвим інструментом відновлення житла. Люди мають право планувати своє майбутнє вже сьогодні, а не чекати роками на відповідь від держави”, — резюмував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на Донеччині ситуація з виплатою компенсації за пошкоджене майно різниться від громади до громади. Одні комісії заблоковані, а інші змогли вже погодити сотні тисяч виплат.