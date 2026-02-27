Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Переселенці з громади зможуть скористатися послугами ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Прийом у столиці проведуть наступної середи, 4 березня 2026 року.
Про це повідомили в Бахмутській міській раді.
Прийом відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Машинобудівників, 28, кім. 204 (Соломʼянський район, станція метро “Шулявська”). Попередньо він триватиме з 10:00 до 15:00, але час можуть скоригувати залежно від графіків відключення електроенергії.
Представники ЦНАПу й відділу реєстрації Бахмутської міської ради надаватимуть такі адміністративні та соціальні послуги:
Прийом проводитимуть за попередньою реєстрацією. Записатися можна за телефонами:
Отримати консультації від представників установ також можна, зателефонувавши за цими номерами в будні з 10:00 до 16:00 або звернувшись за електронними адресами:
