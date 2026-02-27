ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Переселенці з громади зможуть скористатися послугами ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Прийом у столиці проведуть наступної середи, 4 березня 2026 року.

Про це повідомили в Бахмутській міській раді.

Прийом відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Машинобудівників, 28, кім. 204 (Соломʼянський район, станція метро “Шулявська”). Попередньо він триватиме з 10:00 до 15:00, але час можуть скоригувати залежно від графіків відключення електроенергії.

Представники ЦНАПу й відділу реєстрації Бахмутської міської ради надаватимуть такі адміністративні та соціальні послуги:

реєстрацію місця проживання;

актуалізацію даних у реєстрі територіальної громади;

внесення змін до персональних даних;

зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання;

видачу витягу з реєстру територіальної громади;

подання повідомлення про пошкоджене чи знищене майно;

оформлення відстрочки від мобілізації;

надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подання повідомлення про використання терміналів Starlink;

запис на “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть за попередньою реєстрацією. Записатися можна за телефонами:

+380 99 667 92 06; +380 98 850 05 61 (ЦНАП)

+380 93 940 31 16, +380 68 851 50 89 (відділ реєстрації).

Отримати консультації від представників установ також можна, зателефонувавши за цими номерами в будні з 10:00 до 16:00 або звернувшись за електронними адресами:

