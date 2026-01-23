Підтримати
Для жителів Донеччини проведуть пряму телефонну лінію з головою Пенсійного фонду області: графік і контакти

Марія Санатарчук
Читати російською

27 січня 2026 року начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Наталія Рад протягом години відповідатиме на питання жителів регіону. Розповідаємо, коли і як їх можна буде поставити.

 

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Отримати фахову консультацію від Наталії Рад можна буде наступного вівторка, 27 січня. Голова Пенсійного фонду Донеччини відповідатиме на питання охочих впродовж години — з 10:00 до 11:00.

Поставити їх можна буде за номером: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, що попередньо у 2026 році в Бахмутській громаді виділили вдвічі більше коштів на  підтримку ВПО, ніж минулоріч. Серед них 63,8 мільйона гривень заклали на надання додаткової фінансової підтримки окремим категоріям населення, зокрема людям похилого віку.

