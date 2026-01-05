Для жителів Дружківської громади пропонують евакуацію з розселенням: які умови (контакти)

Місце для розселення ВПО. Фото: Дружківська МВА

Благодійники із Save Ukraine пропонують комплексну евакуацію для жителів Дружківської громади. Для охочих обіцяють підібрати житло, забезпечити підтримкою та допомогти з працевлаштуванням. Хто може скористати — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Дружківській МВА.

Там розповіли, що благодійники допомагають з комплексною евакуацією для мешканців прифронтових територій, зокрема, Дружківської громади з числа:

сімей з дітьми;

людей з інвалідністю;

маломобільних людей;

людей літнього віку.

“Ми забезпечуємо індивідуальний супровід кожної родини — від моменту звернення та подачі заявки на евакуацію до розміщення на новому місці проживання”, — запевняють у Save Ukraine.

Вони уточнили, що охочим евакуюватися пропонують розміщення у “Центрі Надії та Відновлення” в Ірпені на Київщині.

Серед іншого, людей можуть заселити у приватні будинки або ж місця тимчасового проживання по всій Україні: Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Рівненській, Волинській областях.

Будинки, зазначають благодійники, можуть бути як із пічним опаленням, так і газифіковані, а ще з різними умовами та зручностями. Також після розселення евакуйованим надають:

продуктові набори;

одяг та взуття;

дитячі ліжечка, памперси, суміші;

засоби гігієни;

допомогу з працевлаштуванням.

Залишити свою заявку на евакуацію можна за цими номерами: +38 (095) 166-53-88 або 0-800-333-129.

Нагадаємо, 4 січня російські загарбники завдали по підконтрольній території Донецької області щонайменше 1709 атак. Вони були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, спричинивши втрати серед цивільного населення. Окрім цього, росіяни не припиняють свого наступу на лінії зіткнення, концентруючись на Покровському відтинку фронту.