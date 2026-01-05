Підтримайте Вільне Радіо
У неділю, 4 січня, російські загарбники завдали по підконтрольній території Донецької області як мінімум 1709 атак — саме таку кількість зафіксували у поліції. Вони були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, спричинивши втрати серед цивільного населення. Окрім цього, росіяни не припиняють свого наступу на лінії зіткнення, концентруючись на Покровському відтинку фронту.
Поліція повідомляє, що за добу під вогнем перебували чотири населені пункти: міста Дружківка і Краматорськ, селище Красноторка та село Малинівка.
По Краматорську та Красноторці росіяни вдарили чотирма авіабомбами й дронами: за уточненими даними, загинула одна людина, ще двоє цивільних зазнали поранень. Йдеться про 29-річну жінку та чоловіка 72 років. У місті й селищі пошкоджені магазин і приватні будинки.
У Дружківці росіяни вдарили по місту FPV-дроном — пошкоджений автомобіль.
По Малинівці Миколаївської громади та околицях населеного пункту загарбники скинули п’ять авіабомб — пошкоджені приватний будинок і ферма.
Загалом унаслідок обстрілів за добу 4 січня пошкоджені 23 цивільні об’єкти, з них 20 житлових будинків, повідомляють у поліції.
Водночас у Донецькій обласній військовій адміністрації уточнили, що обстріли фіксували й у Різниківці Сіверської громади. Там постраждав будинок.
Нагадаємо, російські загарбники після окупації Сіверська продовжують активні бойові дії у громаді. Зокрема військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ фіксують спроби окупантів просуватися до села Дронівка, аби взяти там під контроль прибережну частину річки Сіверський Донець.