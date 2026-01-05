Наслідки російських ударів по Донеччині за 4 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У неділю, 4 січня, російські загарбники завдали по підконтрольній території Донецької області як мінімум 1709 атак — саме таку кількість зафіксували у поліції. Вони були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, спричинивши втрати серед цивільного населення. Окрім цього, росіяни не припиняють свого наступу на лінії зіткнення, концентруючись на Покровському відтинку фронту.

У Краматорській громаді загинула цивільна людина, поранені ще двоє

Поліція повідомляє, що за добу під вогнем перебували чотири населені пункти: міста Дружківка і Краматорськ, селище Красноторка та село Малинівка.

По Краматорську та Красноторці росіяни вдарили чотирма авіабомбами й дронами: за уточненими даними, загинула одна людина, ще двоє цивільних зазнали поранень. Йдеться про 29-річну жінку та чоловіка 72 років. У місті й селищі пошкоджені магазин і приватні будинки.

У Дружківці росіяни вдарили по місту FPV-дроном — пошкоджений автомобіль.

По Малинівці Миколаївської громади та околицях населеного пункту загарбники скинули п’ять авіабомб — пошкоджені приватний будинок і ферма.

Загалом унаслідок обстрілів за добу 4 січня пошкоджені 23 цивільні об’єкти, з них 20 житлових будинків, повідомляють у поліції.

Водночас у Донецькій обласній військовій адміністрації уточнили, що обстріли фіксували й у Різниківці Сіверської громади. Там постраждав будинок.

Найбільше боїв — на Олександрівському, Покровському та Костянтинівському напрямках

згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 10 атак, намагаючись прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоселівки, Колодязного та Торського;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці відбили шість атак російських сил поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського;

у районі Ступочок на Краматорському напрямку сталося один бій за участі підрозділів ЗСУ та армійців країни-агресорки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові дії загарбників у районах Шахового, Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки, що фіксував Генштаб ЗСУ;

на Олександрівському напрямку російські сили здійснили 24 атаки у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Соснівки, Вороного, Олексіївки, Вишневого, Солодкого та Єгорівки.

Нагадаємо, російські загарбники після окупації Сіверська продовжують активні бойові дії у громаді. Зокрема військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ фіксують спроби окупантів просуватися до села Дронівка, аби взяти там під контроль прибережну частину річки Сіверський Донець.