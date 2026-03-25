Ілюстративне фото: Вільне радіо

У найближчі четвер та п’ятницю для мешканців Новогродівської громади проведуть онлайн-зустрічі для обговорення різних тем. Громадяни матимуть можливість без попередньої реєстрації поспілкуватися із представниками ПФУ та міської ради.

Зустрічі 26 та 27 березня анонсували у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.

Так, 27 березня, онлайн-прийом проведе секретар Новогродівської міської ради Лілія Бегалі. Захід триватиме з 10:00 по 11:00, доєднатися можна за посиланням.

“Це зручна можливість отримати відповіді на важливі питання безпосередньо від представника міської ради у режимі реального часу”, — уточнили у пресслужбі міської військової адміністрації.

Раніше Вільне Радіо вже писало, що 26 березня мешканці громади матимуть змогу протягом години поспілкуватися з фахівцями ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області, вони нададуть роз’яснення з питань пенсійного забезпечення, призначення та виплати житлових субсидій і пільг, а також страхових та інших соціальних виплат.

Зустріч почнеться об 11:00 та триватиме до 12:00 на платформі Google Meet, доєднатися можна за посиланням.

Нагадаємо, власники зруйнованого або ж пошкодженого житла зможуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — це врегулювали на законодавчому рівні. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок. Журналісти Вільного Радіо розповіли, за яких умов тепер можна не платити.