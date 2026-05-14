Мешканці Новогродівської громади зможуть поставити запитання секретарю міської ради Лілії Бегалі в режимі відеоконференції. Прийом відбудеться в п’ятницю, 15 травня, з 10:00 до 11:00.

Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської ради.

Зустріч триватиме годину, попередньої реєстрації від охочих доєднатися до прийому не вимагають. Під’єднатися до конференції можна за посиланням.

“Це зручна можливість отримати відповіді на важливі питання безпосередньо від представника міської ради у режимі реального часу”, — уточнили у пресслужбі міської військової адміністрації.

Тим, хто не має змоги під’єднатися самостійно, рекомендують звернутися до контактного центру за номером: +380999617191.

Фахівці центру зареєструють звернення та нададуть інформацію про точний час для особистого спілкування з посадовицею.

Нагадаємо, на травень 2026-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області залишаються мешкати понад 700 одиноких маломобільних, за якими наглядають працівники соціальних служб. Більш ніж половина з цих людей “категорично проти” евакуюватися до більш безпечних регіонів.