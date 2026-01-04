Ілюстративне фото: freepik.com

5 січня у Новогродівській громаді проведуть онлайн-прийом громадян. Жителі зможуть напряму звернутися до керівництва громади зі своїми запитаннями та пропозиціями.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

У прийомі візьмуть участь начальник Новогродівської ВА Костянтин Дробот, його перша заступниця Алла Рябцева, секретар Новогродівської міської ради Лілія Бегалі та керуюча справами міської ради Наталія Кириченко.

Онлайн-зустріч відбудеться в понеділок, 5 січня, з 10:00 до 11:00. Доєднатися можна за посиланням у Google Meet.

У міській військовій адміністрації зазначають, що кожне звернення розглядатимуть індивідуально, аби надати необхідну допомогу тим, хто її потребує.

