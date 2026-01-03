Ілюстративне фото: Мінсоцполітики

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Уряд збільшив строк надання послуги довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб з 30 до 60 днів. Йдеться про людей, які евакуювалися з небезпечних районів і потребують подальшого лікування або не мають змоги розміститися в іншому закладі.

Про це повідомляє голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Послуга передбачає медичний та загальний догляд, психологічну підтримку, соціальний супровід, безкоштовне харчування і проживання, а також забезпечення базовими речами першої необхідності — одягом, взуттям та засобами гігієни.

Скористатися нею можуть внутрішньо переміщені особи, яких евакуювали до транзитних пунктів, ВПО з-поміж маломобільних груп, а також люди похилого віку чи з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Отримати послугу можна після консультації з медичним працівником у пункті евакуації. Якщо лікар бачить потребу в тривалому догляді, людину направляють до одного з відповідних медичних закладів. Далі необхідно подати заяву про потребу в соціальних послугах — самостійно або за допомогою соціального працівника — та обрати надавача з Реєстру, який має договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Послуги надають безкоштовно у межах визначеного строку.

Водночас, за словами Павла Фролова, програма працює не так ефективно, як могла б. З вересня 2025 року нею скористалися лише 78 переселенців, хоча щомісяця до транзитних центрів прибуває понад 20 тисяч людей. Через це він закликав посилити інформування ВПО про можливість безкоштовного оздоровлення за кошти держави.

Раніше ми писали про те, що потрібно знати вимушеним переселенцям, аби випадково не втратити свої права. Як правильно оформити зміну місця проживання.