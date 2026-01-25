Онлайн-прийоми та консультації для жителів Новогродівської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 26 січня, мешканці Новогродівської громади зможуть звернутися зі своїми питаннями до керівництва міської військової адміністрації під час онлайн-прийому. Захід відбудеться у форматі відеозустрічі.

Про це повідомили на офіційній Facebook сторінці Новогродівської міської військової адміністрації.

Онлайн-прийом триватиме з 10:00 до 11:00.

З жителями громади будуть спілкуватися начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот, його перша заступниця Алла Рябцева, заступниця Ольга Сидорова, а також керівний склад апарату міської ради — секретарка Лілія Бєгалі та керуюча справами Наталія Кириченко.

Долучитися до онлайн-прийому можна за посиланням.

Мешканці громади зможуть поставити запитання та озвучити проблеми, з якими вони стикаються. У міській адміністрації зазначають, що кожне звернення розглядатимуть індивідуально, щоб надати необхідну допомогу.

Нагадаємо, 28 січня у столиці мешканці Волноваського району зможуть отримати консультації фахівців Пенсійного фонду України. Виїзний прийом організують у Центрі підтримки ВПО “Пліч-о-пліч”.