Прийом ПФУ для жителів Волноваського району. Ілюстративне фото: Пенсійний фонд України

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

28 січня у столиці мешканці Волноваського району зможуть отримати консультації фахівців Пенсійного фонду України. Виїзний прийом організують у Центрі підтримки ВПО “Пліч-о-пліч”. Розповідаємо як потрапити на консультації.

Про це повідомив начальник Вугледарської міської військової адміністрації Волноваського району Сергій Новіков.

Прийом відбудеться 28 січня з 10:00 до 12:00 у Центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 28.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області надаватимуть практичну допомогу з користування електронними сервісами вебпорталу Пенсійного фонду, а також консультуватимуть з питань пенсійного забезпечення, призначення та виплати житлових субсидій і пільг, страхових виплат та інших соціальних послуг.

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня для жителів Донеччини проведуть пряму телефонну лінію з головою Пенсійного фонду області. Голова ПФУ Донеччини відповідатиме на питання охочих впродовж години — з 10:00 до 11:00.