Для жителів Торецької громади у Дніпрі 21 квітня проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту: куди приходити. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

21 квітня 2026 року для жителів Торецької громади пройде прийом начальника управління соціального захисту населення Олександра Кузіна. Розповідаємо, куди та о котрій годині приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Прийом відбудеться з 10:00 до 12:00 21 квітня 2026 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204.

У пресслужбі Торецької МВА попереджають: якщо в цей час у Дніпрі оголосять повітряну тривогу, прийом скасують.

Нагадаємо, починаючи з 1 квітня 2026 року змінилися правила надання допомоги від ООН для переселенців, які постраждали внаслідок війни. Крім цього, збільшили розмір допомоги до 12 300 грн, які розраховані на базові потреби впродовж трьох місяців для однієї людини.