З квітня 2026 року змінилися критерії для отримання допомоги від ООН для ВПО, які нещодавно евакуювалися. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Починаючи з 1 квітня 2026 року змінилися правила надання допомоги від ООН для переселенців, які постраждали внаслідок війни. Крім цього, збільшили розмір допомоги до 12 300 грн, які розраховані на базові потреби впродовж трьох місяців для однієї людини. Розповідаємо, які документи слід підготувати та куди звертатися.

Про зміни в допомозі йдеться на сторінці благодійного фонду “Право на захист”.

Для того, щоб отримати 12,3 тисячі грн, необхідно відповідати таким критеріям:

евакуація протягом останніх 45 днів;

бути людиною, яка постраждала від обстрілу протягом останніх 45 днів;

евакуація протягом останніх 6 місяців та належність до вразливих категорій населення;

повернення до місця постійного проживання після 24 лютого 2022 року;

неотримання протягом попередніх трьох місяців грошової допомоги від інших благодійних організацій;

щомісячний дохід одного члена родини, який евакуювався у період від 45 днів до 6 місяців, не має перевищувати 8300 грн.

До заяви слід підготувати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії;

номер телефону.

Заяву на допомогу можна оформити у 12 містах країни:

Київ — вул. Григорія Сковороди, 21/16, блок В;

Чернігів — вул. Реміснича 28;

Суми — вул. Революції Гідності, 15;

Полтава — вул. Володимира Козака, 14;

Кременчук — вул. Івана Мазепи 58;

Харків — вул. Спецпідрозділу Кракен 4-Б;

Запоріжжя — вул. Рекордна, 26-Г;

Дніпро — вул. Юліуша Словацького, 14;

Кривий Ріг — вул. Володимира Бизова, 5;

Одеса — вул. Старопортофранківська, 103-А;

Миколаїв — проспект Миру, 54-В, корпус 2;

Кропивницький — вул. Пашутинська, 31-А.

При зверненні мають бути присутні всі члени родини.

З питаннями щодо допомоги можна звертатися з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 на гарячу лінію УВКБ ООН: 0(800)307-711 або на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, для переселенців діє також програма компенсації за оренду житла від БФ “Право на захист”. Оплатити проживання їм можуть у п’яти областях: Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська.