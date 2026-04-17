ВПО в 5 областях пропонують компенсації за оренду житла від благодійників: які умови та як подати заявку

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Програма компенсації за оренду житла від БФ “Право на захист” діє для переселенців з 2022 року та українців, які повернулись з-за кордону. Оплатити проживання їм можуть у п’яти областях: Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська.

Про програму журналістам Вільного Радіо розповіла фахівчиня з моніторингу напрямку оренди житла для ВПО в Полтаві та Полтавській області Катерина Карміна.

“Взяти участь у програмі можуть всі ВПО з 2022 року, а також новоприбулі ВПО, яких ми зараз чекаємо з Краматорська, зі Слов’янська через погіршення безпекової ситуації. А також люди, які повернулися з-за кордону менше року тому, якщо виїхали через військові дії після 24.02.2022 та зараз їхнє житло пошкоджене, зруйноване або непридатне для проживання”, — розповідає Катерина Карміна.

Допомогу на оренду переселенці можуть отримати, якщо зараз проживають в:

місцях тимчасового проживання та гуртожитках;

приватному житлі під загрозою виселення (фінансова неспроможність оплати через ріст оренди; продаж житла чи повернення власників);

приватному житлі з неналежними умовами (аварійність, перенаселення, небезпека).

Оренду житла та комунальні послуги за програмою можуть оплатити на півроку.

“Сума залежить від певних умов, в основному від договору, який підпишуть з власниками житла учасники. Договір оренди – це одна із основних умов”, — розповідає фахівчиня з моніторингу напрямку оренди житла для ВПО.

Допомогти з оплатою оренди житла можуть у таких областях:

Київська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Полтавська.

Програма допомоги на оренду житла від БФ “Право на захист” фінансується УВКБ ООН. Переселенці можуть подати заявку, якщо раніше не отримували компенсації на проживання.

Для участі необхідно заповнити анкету.

Претенденти на допомогу мають надати план покращення власного фінансового становища для самостійної оплати оренди в майбутньому (працевлаштування, перенавчання, відкриття власної справи).

Нагадаємо, ВПО на Одещині можуть отримати відшкодування за оренду житла чи оплату комунальних послуг.