Підтримати

ВПО на Одещині можуть отримати відшкодування за оренду житла чи оплату комуналки: які умови

Богдан Комаровський
Підтримати

Благодійники запустили проєкт підтримки ВПО, які нині оселилися на Одещині. Їм пропонують отримати відшкодування за оренду житла або ж оплату комунальних платіжок. Які умови участі в програмі — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у благодійній організації “Карітас Одеса УГКЦ”.

Вони знову відкрили реєстрацію на програму підтримки оренди житла. У межах проєкту благодійники пропонують відшкодування витрат на винайм житла та оплату комунальних послуг протягом шести місяців.

“Переїзд із рідного міста — непросте рішення, особливо коли до цього змушує війна. Багато людей до останнього залишаються вдома, але безпека та можливість зберегти спокій для себе і близьких стають важливішими за все інше”, — розповіли в організації.

Окрім фінансової допомоги, учасникам пропонують кейс-менеджерка та юриста, які допоможуть із підготовкою необхідних документів. Податися на ініціативу можуть:
  • ВПО, які переїхали до Одеси або Одеського району після 1 січня 2026 року;
  • ВПО, які опинилися у кризовій ситуації або проживають у незадовільних житлових умовах;
  • ВПО та люди, які проживають у місцях колективного перебування;
  • репатріантів, які повернулися до України, проте їхнє житло знаходиться на ТОТ або у зоні активних бойових дій.
Зареєструватися можна за цим посиланням. Отримати консультації та деталі програми пропують за номером телефону: +38 (050) 710-03-27.

Нагадаємо, 10 березня уряд України спільно з міжнародними партнерами розширив програму доступного житла для переселенців. Нове фінансування дозволить забезпечити оселями ще близько 600 родин, які через війну втратили свій дім. Кредити видаватимуть на термін до 30 років, а обиратимуть переможців за допомогою відкритого жеребкування.

