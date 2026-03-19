ВПО на Одещині можуть отримати відшкодування за оренду житла чи оплату комуналки: які умови

Благодійники запустили проєкт підтримки ВПО, які нині оселилися на Одещині. Їм пропонують отримати відшкодування за оренду житла або ж оплату комунальних платіжок. Які умови участі в програмі — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у благодійній організації “Карітас Одеса УГКЦ”.

Вони знову відкрили реєстрацію на програму підтримки оренди житла. У межах проєкту благодійники пропонують відшкодування витрат на винайм житла та оплату комунальних послуг протягом шести місяців.

“Переїзд із рідного міста — непросте рішення, особливо коли до цього змушує війна. Багато людей до останнього залишаються вдома, але безпека та можливість зберегти спокій для себе і близьких стають важливішими за все інше”, — розповіли в організації.

Окрім фінансової допомоги, учасникам пропонують кейс-менеджерка та юриста, які допоможуть із підготовкою необхідних документів. Податися на ініціативу можуть: