ВПО на Одещині можуть отримати відшкодування за оренду житла чи оплату комуналки: які умови

Благодійники запустили проєкт підтримки ВПО, які нині оселилися на Одещині. Їм пропонують отримати відшкодування за оренду житла або ж оплату комунальних платіжок. Які умови участі в програмі — розповідаємо далі.
Про ініціативу повідомили у благодійній організації “Карітас Одеса УГКЦ”.
Вони знову відкрили реєстрацію на програму підтримки оренди житла. У межах проєкту благодійники пропонують відшкодування витрат на винайм житла та оплату комунальних послуг протягом шести місяців.
“Переїзд із рідного міста — непросте рішення, особливо коли до цього змушує війна. Багато людей до останнього залишаються вдома, але безпека та можливість зберегти спокій для себе і близьких стають важливішими за все інше”, — розповіли в організації.
Нагадаємо, 10 березня уряд України спільно з міжнародними партнерами розширив програму доступного житла для переселенців. Нове фінансування дозволить забезпечити оселями ще близько 600 родин, які через війну втратили свій дім. Кредити видаватимуть на термін до 30 років, а обиратимуть переможців за допомогою відкритого жеребкування.