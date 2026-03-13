Ілюстративне фото:depositphotos

10 березня уряд України спільно з міжнародними партнерами розширив програму доступного житла для переселенців. Нове фінансування дозволить забезпечити оселями ще близько 600 родин, які через війну втратили свій дім. Кредити видаватимуть на термін до 30 років, а обиратимуть переможців за допомогою відкритого жеребкування. Розповідаємо, як подати заявку.

Про розширення програми для ВПО йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Що відомо про угоду

Отриману суму інтегрують у механізм Держмолодьжитла. Головна особливість проєкту — його “револьверний” характер: щомісячні платежі від людей, які оформили іпотеку, не повертатимуться донору, а знову йтимуть у роботу. Таким чином, кожна виплачена іпотека дає шанс іншій родині переселенців також отримати позику.

“Ми інтегруємо нове фінансування в уже діючий державний механізм, який довів свою ефективність і прозорість. Завдяки цим коштам уже цього року близько 600 родин ВПО зможуть придбати на пільгових умовах власне житло”, — зазначив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Гроші на програму надають у межах співпраці Міжнародної організації з міграції та Банку розвитку KfW, який діє за підтримки німецького уряду. Фінансування надходитиме чотирма траншами.

Грант розподілять у такий спосіб:

23 млн євро — на кредитування ВПО по всій Україні;

до 10 млн євро — громадам, які прийняли найбільшу кількість переселенців.

Позичальників відбиратимуть через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.

Основні умови кредиту:

Відсоткова ставка — 3% річних;

Термін кредитування — до 30 років (до досягнення позичальником 65-річного віку);

Перший внесок — від 6% вартості житла;

Норма площі — 52,5 м² на 1–2 людини + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї.

В уряді зазначають, що програма вже допомогла отримати власні квартири та будинки понад 2400 сім’ям переселенців.

Як подати заявку на пільгову іпотеку: покрокова інструкція

Зайдіть на портал “Дія” та авторизуйтесь через електронний підпис (КЕП) або BankID. Перед заповненням перевірте актуальність даних у профілі. Система перевіряє ваш статус переселенця, доходи та наявність майна — зазвичай до 20 хвилин. Після завершення перевірки ви отримаєте сповіщення в кабінеті громадянина. Вкажіть усіх членів сім’ї, які мають довідку ВПО. Кількість переселенців у родині впливає на суму кредиту та дозволену площу житла. Підпишіть заявку КЕП. Держмолодьжитло розгляне документ протягом одного робочого дня. У разі помилок можна виправити заявку та податися знову. Очікуйте розіграшу. Переможців обирають методом випадкового вибору чисел. Якщо заявка не виграла, вона залишається в реєстрі на 2 роки — повторно подавати її перед кожним розіграшем не потрібно. Переможцям потрібно звернутися до регіонального відділення Держмолодьжитла для перевірки документів та підписання угоди. Житло обирають самостійно: квартира або будинок не старше за 50 років (або реконструйований не більше ніж 35 років тому), розташовані поза зоною бойових дій чи окупації.

Нагадаємо, у 2025 році понад 740 родин ВПО придбали житло за держпрограмами пільгових кредитів.