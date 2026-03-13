10 березня уряд України спільно з міжнародними партнерами розширив програму доступного житла для переселенців. Нове фінансування дозволить забезпечити оселями ще близько 600 родин, які через війну втратили свій дім. Кредити видаватимуть на термін до 30 років, а обиратимуть переможців за допомогою відкритого жеребкування. Розповідаємо, як подати заявку.
Про розширення програми для ВПО йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
Отриману суму інтегрують у механізм Держмолодьжитла. Головна особливість проєкту — його “револьверний” характер: щомісячні платежі від людей, які оформили іпотеку, не повертатимуться донору, а знову йтимуть у роботу. Таким чином, кожна виплачена іпотека дає шанс іншій родині переселенців також отримати позику.
“Ми інтегруємо нове фінансування в уже діючий державний механізм, який довів свою ефективність і прозорість. Завдяки цим коштам уже цього року близько 600 родин ВПО зможуть придбати на пільгових умовах власне житло”, — зазначив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
Гроші на програму надають у межах співпраці Міжнародної організації з міграції та Банку розвитку KfW, який діє за підтримки німецького уряду. Фінансування надходитиме чотирма траншами.
Грант розподілять у такий спосіб:
Позичальників відбиратимуть через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.
Основні умови кредиту:
В уряді зазначають, що програма вже допомогла отримати власні квартири та будинки понад 2400 сім’ям переселенців.
Нагадаємо, у 2025 році понад 740 родин ВПО придбали житло за держпрограмами пільгових кредитів.