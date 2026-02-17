Понад 740 родин ВПО змогли придбати житло за держпрограмами пільгових кредитів за 2025 рік: яка сума

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025 році більш як 2,3 тисячі українців змогли придбати житло за держпрограмами іпотечних кредитів. Зі слів урядовців, найбільш результативною була ініціатива з пільговими позиками для родин ВПО — придбали осель на близько 1,34 мільярда гривень.

Про це розповіли на Урядовому порталі.

За їхніми словами, найбільш результативною стала програма пільгового кредитування для переселенців. Так, понад 740 родин, серед яких 40 сімей військових, змогли придбати власне житло загалом на 1,34 мільярда гривень. Йдеться, зокрема, про ініціативу “Житло для ВПО”, яку реалізує Держмолодьжитло спільно з Мінрозвитку.

“Вона (програма, — ред.) пропонує одні з найвигідніших умов іпотеки в Україні: фіксовану ставку 3% річних, строк кредитування до 30 років і мінімальний перший внесок — від 6% вартості житла. Попит на участь у програмі залишається стабільно високим. Минулого року понад 7 тисяч осіб подали заявки на участь. Відбір кандидатів здійснювався через відкриту рандомну процедуру”, — розповідають урядовці.

Вони уточнили, що нині цей етап програми фінансує Банк розвитку Ради Європи, який надав 50 мільйонів євро відповідно до підписаної угоди.

“Паралельно разом із німецьким банком KfW плануємо залучити ще близько 75 мільйонів євро, щоб продовжити програму і забезпечити житлом понад 2 тисячі родин ВПО. Підтримка людей, які втратили домівки через війну, була і залишається одним із ключових пріоритетів держави”, — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Загалом за всіма програмами у 2025 році українці отримали кредитів на понад 2 мільярди гривень. Середній розмір кредиту становив 2,2 мільйона гривень, а середня площа придбаного житла — 61,6 кв. м.

Нагадаємо, більш як 20 тисяч переселенців вже подалися на програму компенсацій за житло на ТОТ України. Взяти участь в ініціативі наразі можуть лише захисники, які мають статус УБД та з інвалідністю внаслідок війни.