Для жителів Торецької громади у Дніпрі 6 жовтня 2026 року проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту

Для жителів Торецької громади у Дніпрі 6 жовтня проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

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6 жовтня 2026 року для жителів Торецької громади пройде прийом начальника управління соціального захисту населення Олександра Кузіна. Розповідаємо, куди та о котрій годині приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Прийом пройде з 10:00 до 12:00 6 жовтня 2026 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204.

У пресслужбі Торецької МВА попереджають: якщо в цей час у Дніпрі оголосять повітряну тривогу, прийом скасують.

Нагадаємо, влада тимчасово окупованої Торецької громади створила онлайн-анкету для мешканців, аби уточнити актуальну інформацію щодо їхніх потреб. Людей закликають пройти опитування найближчим часом, а також поділитися нею з рідними.