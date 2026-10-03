 Для жителів Торецької громади у Дніпрі 6 жовтня 2026 року проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту
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Для жителів Торецької громади у Дніпрі 6 жовтня проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту: куди приходити

Євген Вакуленко
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6 жовтня 2026 року для жителів Торецької громади пройде прийом начальника управління соціального захисту населення Олександра Кузіна. Розповідаємо, куди та о котрій годині приходити.

 

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Прийом пройде з 10:00 до 12:00 6 жовтня 2026 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204.

У пресслужбі Торецької МВА попереджають: якщо в цей час у Дніпрі оголосять повітряну тривогу, прийом скасують.

Нагадаємо, влада тимчасово окупованої Торецької громади створила онлайн-анкету для мешканців, аби уточнити актуальну інформацію щодо їхніх потреб. Людей закликають пройти опитування найближчим часом, а також поділитися нею з рідними.

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