Для жителів Торецької громади у Дніпрі 6 жовтня 2026 року проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту

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6 жовтня 2026 року для жителів Торецької громади пройде прийом начальника управління соціального захисту населення Олександра Кузіна. Розповідаємо, куди та о котрій годині приходити.
Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.
Прийом пройде з 10:00 до 12:00 6 жовтня 2026 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204.
У пресслужбі Торецької МВА попереджають: якщо в цей час у Дніпрі оголосять повітряну тривогу, прийом скасують.
Нагадаємо, влада тимчасово окупованої Торецької громади створила онлайн-анкету для мешканців, аби уточнити актуальну інформацію щодо їхніх потреб. Людей закликають пройти опитування найближчим часом, а також поділитися нею з рідними.