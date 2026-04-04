Для жителів Торецької громади у Дніпрі 7 квітня проведуть зустріч з начальником управління соцзахисту: куди приходити. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

7 квітня 2026 року для жителів Торецької громади пройде прийом начальника управління соціального захисту населення Олександра Кузіна. Розповідаємо, куди та о котрій годині приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Прийом відбудеться з 10:00 до 12:00 7 квітня 2026 за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, офіс 204.

У пресслужбі Торецької МВА попереджають: якщо в цей час у Дніпрі оголосять повітряну тривогу, прийом скасують.

Нагадаємо, 8 квітня, благодійна організація “Право на захист” проведе безкоштовні консультації із правових питань для жителів Торецької громади. Зустріч пройде у форматі відеозв’язку та триватиме три години.