До 10 грудня вихідці зі Старомлинівської громади можуть податися на допомогу для проходження осінньо-зимового періоду

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Переселенці з громади можуть отримати від 10 тис. грн матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Для цього до 10 грудня їм необхідно подати документи до її фахівців.
Про це повідомили в Старомлинівській міській військовій адміністрації.
Там зауважили, що загальна сума допомоги на сімʼю складає 10 тис. грн. Утім, деякі категорії населення можуть отримати підвищений розмір — 15 тис. грн. Це зокрема стосується:
“Якщо ви маєте право на отримання зазначеної допомоги, але ще не отримували її у 2026 році, не відкладайте подання документів на останній день!” — закликали посадовці.
Ознайомитися з порядком надання допомоги переселенці з громади можуть за посиланням.
За додатковою консультацією щодо оформлення необхідних документів їм радять звертатися за телефонами:
Нагадаємо, станом на вересень у бюджеті Старомлинівської громади ще залишалося понад 27,4 млн грн для переселенців і військових.