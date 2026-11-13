До 10 грудня вихідці зі Старомлинівської громади можуть податися на допомогу для проходження осінньо-зимового періоду

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Переселенці з громади можуть отримати від 10 тис. грн матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Для цього до 10 грудня їм необхідно подати документи до її фахівців.

Про це повідомили в Старомлинівській міській військовій адміністрації.

Там зауважили, що загальна сума допомоги на сімʼю складає 10 тис. грн. Утім, деякі категорії населення можуть отримати підвищений розмір — 15 тис. грн. Це зокрема стосується:

багатодітних сімей;

малозабезпечених сімей;

сімей, у складі яких є людина з інвалідністю І групи;

членів сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України;

одиноких матерів чи батьків.

“Якщо ви маєте право на отримання зазначеної допомоги, але ще не отримували її у 2026 році, не відкладайте подання документів на останній день!” — закликали посадовці.

Ознайомитися з порядком надання допомоги переселенці з громади можуть за посиланням.

За додатковою консультацією щодо оформлення необхідних документів їм радять звертатися за телефонами:

(096)236-58-81;

(050)042-50-52.

Нагадаємо, станом на вересень у бюджеті Старомлинівської громади ще залишалося понад 27,4 млн грн для переселенців і військових.