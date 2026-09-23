Понад 27,4 млн грн для переселенців і військових ще є в бюджеті Старомлинівської громади. Куди звертатися по виплати

17,4 млн грн для ВПО та понад 10 млн грн для військових ще можуть попросити місцеві із бюджету Старомлинівської громади. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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2,3 млн грн уже розподілили для 278 переселенців зі Старомлинівської громади з місцевого бюджету. Серед військових по допомогу звернувся лише один — йому виплатили 50 тис. грн.

Дані про бюджетні витрати надали журналістам Вільного Радіо у Старомлинівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Загалом у 2026 році на допомогу переселенцям із громади заклали у бюджеті 19,7 млн грн. Із цієї суми 288 тис. грн мають витратити на оздоровлення та відпочинок переселенців. Загалом цьогоріч цієї суми має вистачити на підтримку 2 130 людей.

На підтримку військових у 2026 році передбачили 10,4 млн грн. Очікується, що цих коштів має вистачити на 215 захисників та захисниць.

Представники ВА зазначили, що розглядатимуть усі заяви на підтримку, які надійдуть до 10 грудня 2026 року. Заяви, отримані після цієї дати, розглядатимуть уже, спираючись на фінансові можливості громади в евакуації.

Загалом у бюджеті Старомлинівської громади на 2026 рік — 70,7 млн грн витрат. Частка допомоги військовим та переселенцям сягає близько 3% від всіх витрат.

Куди звертатися за допомогою переселенцям зі Старомлинівської громади

Для переселенців зі Старомлинівської громади немає окремих центрів підтримки від місцевої влади. Це в адміністрації пояснюють тим, що майже дві тисячі переселенців проживають у різних куточках країни.

Водночас місцева адміністрація працює у центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” за адресою:

Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вулиця Героїв-підпільників, будинок 40.

Переселенці зі Старомлинівської громади можуть звертатися до керівництва громади електронною поштою:

Також можна заповнити форму зворотного зв’язку на сайті громади за посиланням.

Із запитаннями можна звертатися за телефоном: (095)894-89-02.

Нагадаємо, 19 млн 707 тис. 800 грн передбачили у Старомлинівській громаді у 2026 році на соціальну підтримку переселенців. Сюди входить оздоровлення, допомога сиротам та виплати на осінньо-зимовий період.