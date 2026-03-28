До 11 років за ґратами засудили директора “Кальчицького елеватора”, якого звинувачують у передачі техніки росіянам. Фото: Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

Правоохоронці стверджують, що директор “Кальчицького елеватора” залишився у рідному селі після окупації та погодився працювати при владі загарбників. Під час окупації він нібито зберіг свою посаду та передав окупантам обладнання, техніку, матеріальні склади й запаси зерна. Його заочно засудили до 11 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про вирок повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, уродженець села Кальчик очолив у 2020 році “Кальчицький елеватор”. Підприємство мало важливе значення для регіону, адже розташовувалося неподалік Маріупольського морського порту, і через нього українські виробники реалізовували продукцію.

“Після окупації частини Донеччини представники держави-агресора створили на базі підприємства незаконну установу. Засуджений прийняв пропозицію окупантів, залишився на посаді та організовував роботу елеватора на їх користь”, — стверджують у прокуратурі.

Фігурант начебто передав росіянам разом з елеватором все обладнання, техніку, матеріальні склади та запаси зерна.

“У результаті протиправних дій українські активи були використані на користь загарбників, що завдало економічної шкоди й посилило ресурсну спроможність ворога”, — зазначають правоохоронці.

Суд заочно визнав чоловіка винним за статтею “Пособництво державі-агресору” та призначив йому 11 років за ґратами. Крім цього, йому заборонили протягом 15 років працювати у держструктурах і мають конфіскувати майно.

Оскільки засуджений перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини, його оголосили у розшук.

