До 15% критично важливих підприємств України можуть втратити цей статус, — міністр економіки

Краматорські комунальники проїжджають повз пошкоджену російським авіаударом багатоповерхівку, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на листопад 2026 року в Україні переглядають близько 600 критеріїв, за якими підприємства визнають критично важливими. Після завершення перегляду від 10 до 15% підприємств можуть втратити цей статус і право бронювати працівників від мобілізації.

Про можливі зміни заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, передають журналісти Укрінформу.

“Наше завдання — більш сфокусовано підійти до цього питання, щоб відокремити критичні підприємства від тих, які виконують важливі економічні функції, але не є критичними для забезпечення України під час війни. Ми вже ухвалили рішення щодо перегляду 90% критеріїв критичності, які зараз має погодити Міністерство юстиції, і залишається ще 10%, які ми очікуємо фіналізувати протягом наступних тижнів. Очікуємо, що орієнтовно близько 10-15% підприємств не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності”, — пояснив Олександр Кравченко.

Підприємства, які за новими критеріями втратять статус критично важливих, зможуть повторно подати документи, додав міністр.

Нагадаємо, у Донецькій області у листопаді 2026 року вкотре розширили перелік підприємств, установ та організацій, які визнані критичними та мають право бронювати своїх співробітників від мобілізації. За місяць до списку додали ще три компанії, водночас не прибравши нікого, тому тепер їх загалом 219.