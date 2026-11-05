Ще три підприємства на Донеччині стали критично важливими, загалом — вже 219: повний перелік на листопад 2026 року

У Донецькій області вкотре розширили перелік підприємств, установ та організацій, які визнані критичними та мають право бронювати своїх співробітників від мобілізації. За місяць до списку додали ще три компанії, водночас не прибравши нікого, тому тепер їх загалом 219. Розповідаємо, які саме підприємства додали до переліку, а також який вигляд він тепер має.
Цю інформацію Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Критично важливими за жовтень 2026 року на Донеччині стали:
комунальний заклад культури “Культурно-інформаційний центр” Костянтинівської міськради;
фермерське господарство “Матевосян”;
ТОВ “Славстройбуд”.
Хто на Донеччині може бронювати працівників у листопаді 2026 року
“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;
“Донецький обласний краєзнавчий музей”;
“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”.
виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;
дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;
Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю;
донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;
донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;
житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;
КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;
КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;
колективне підприємство “Промремонт”;
комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;
спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;
ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Авенбуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Автомагістраль-Захід”.
товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Донеччина”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агрум 2020”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Баварська будівельна компанія”
товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінтек”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Колос”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Лев-Транс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Мерсбуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Миком ЛТД”;
товариство з обмеженою відповідальністю “МК Продсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перша дорожньо-будівельна компанія “Центр”;
товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Подорожник Донецьк”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Славдорстрой”.
товариство з обмеженою відповідальністю “Славстройбуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фьорст Фуд Груп”;
товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;
товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Веда”;
фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;
фермерське господарство “Вікторія топ-агро”;
фермерське господарство “Журавушка 2006”;
фермерське господарство “Корал”;
фермерське господарство “Матевосян”;
фермерське господарство “Партнер”;
фермерське господарство “Татаренко”;
школа вищої спортивної майстерності.
Нагадаємо, на початок листопада в Словʼянську змогли під’єднати до централізованого опалення 369 багатоповерхівок. Однак через руйнування осель та котелень без тепла залишаються 82 домівки. Нині у громаді мешкають близько 23 тисяч людей.