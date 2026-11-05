Ще три підприємства на Донеччині стали критично важливими, загалом — вже 219: повний перелік на листопад 2026 року

Краматорські комунальники проїжджають повз пошкоджену російським авіаударом багатоповерхівку, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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У Донецькій області вкотре розширили перелік підприємств, установ та організацій, які визнані критичними та мають право бронювати своїх співробітників від мобілізації. За місяць до списку додали ще три компанії, водночас не прибравши нікого, тому тепер їх загалом 219. Розповідаємо, які саме підприємства додали до переліку, а також який вигляд він тепер має.

Цю інформацію Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Критично важливими за жовтень 2026 року на Донеччині стали:

комунальний заклад культури “Культурно-інформаційний центр” Костянтинівської міськради;

фермерське господарство “Матевосян”;

ТОВ “Славстройбуд”.

Хто на Донеччині може бронювати працівників у листопаді 2026 року

“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;

“Донецький обласний краєзнавчий музей”;

“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”.

виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;

дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;

Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю;

донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;

донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;

житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;

КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;

КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;

колективне підприємство “Промремонт”;

комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;

комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;

комунальна установа “Пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони” Черкаської селищної ради;

комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;

комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області;

комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;

комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

комунальне автотранспортне підприємство 052810;

комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;

комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;

комунальне некомерційне підприємство “Авдіївська центральна міська лікарня” Авдіївської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;

комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;

комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;

комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;

комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;

комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;

комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 8”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольський міський пологовий будинок”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Маріуполя”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;

комунальне підприємство “АТП 052814”;

комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Білозерськсервіс”;

комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;

комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;

комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;

комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;

комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;

комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника”;

комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;

комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;

комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;

комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;

комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;

комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;

комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;

комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;

комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;

комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;

комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;

комунальне підприємство “Міст”;

комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;

комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Об’єднання парків культури та відпочинку”;

комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;

комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Покровськводоканал”;

комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;

комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;

комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;

комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;

комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;

комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;

комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;

комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;

комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;

комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;

комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;

комунальний заклад “Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську”;

комунальний заклад “Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця”;

комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;

комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;

комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;

комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;

комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;

комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа” Курахівської міської ради;

комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;

комунальний заклад “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з кінного спорту, сучасного п’ятиборства та триатлону”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з важкої атлетики”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;

комунальний заклад культури “Культурно-інформаційний центр” Костянтинівської міськради;

комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;

комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;

костянтинівське державне науково-виробниче підприємство “Кварсит”;

КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради;

науково-виробниче приватне мале підприємство “Промтехконструкція”;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;

обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;

обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;

обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;

обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;

приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;

приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;

приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;

приватне акціонерне товариство “Олександрівський райагрохім”;

приватне підприємство “Адора”;

приватне підприємство “Донгазтрейд”;

приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;

приватне підприємство “Лактус”;

приватне підприємство “Сервісний центр “Слававто”;

приватне підприємство “Талисман”;

регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;

регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;

селянське (фермерське) господарство “Верес”;

селянське (фермерське) господарство “Вибір”;

селянське (фермерське) господарство “Мрія”;

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;

спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;

ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Авенбуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Автомагістраль-Захід”.

товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Донеччина”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агрум 2020”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Баварська будівельна компанія”

товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Ковінтек”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Колос”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Лев-Транс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Мерсбуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Миком ЛТД”;

товариство з обмеженою відповідальністю “МК Продсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Перша дорожньо-будівельна компанія “Центр”;

товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Подорожник Донецьк”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Славдорстрой”.

товариство з обмеженою відповідальністю “Славстройбуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Фьорст Фуд Груп”;

товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;

товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Веда”;

фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;

фермерське господарство “Вікторія топ-агро”;

фермерське господарство “Журавушка 2006”;

фермерське господарство “Корал”;

фермерське господарство “Матевосян”;

фермерське господарство “Партнер”;

фермерське господарство “Татаренко”;

школа вищої спортивної майстерності.

Нагадаємо, на початок листопада в Словʼянську змогли під’єднати до централізованого опалення 369 багатоповерхівок. Однак через руйнування осель та котелень без тепла залишаються 82 домівки. Нині у громаді мешкають близько 23 тисяч людей.